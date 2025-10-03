Italia, i convocati di Gattuso per Estonia e Israele: prima chiamata per Nicolussi Caviglia e Cambiaghi, out Chiesa
Tutto pronto per la nuova finestra della Nazionale italiana. L’Italia di Gennaro Gattuso scenderà in campo sabato 11 ottobre a Tallinn contro l’Estonia e martedì 14 ottobre a Udine contro Israele, due sfide decisive per il cammino verso il Mondiale.
Tra le novità spiccano le prime convocazioni di Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista della Fiorentina, e di Nicolò Cambiaghi, attaccante del Bologna. Non figura invece Federico Chiesa, fermato dai problemi fisici che lo hanno condizionato in questo avvio di stagione.
Convocati Italia – elenco completo
Portieri: Carnesecchi (Atalanta), Donnarumma (Manchester City), Meret (Napoli), Vicario (Tottenham).
Difensori: Bastoni (Inter), Calafiori (Arsenal), Cambiaso (Juventus), Coppola (Brighton), Di Lorenzo (Napoli), Dimarco (Inter), Gabbia (Milan), Mancini (Roma), Udogie (Tottenham).
Centrocampisti: Barella (Inter), Cristante (Roma), Frattesi (Inter), Locatelli (Juventus), Nicolussi Caviglia (Fiorentina), Tonali (Newcastle).
Attaccanti: Cambiaghi (Bologna), Pio Esposito (Inter), Kean (Fiorentina), Orsolini (Bologna), Politano (Napoli), Raspadori (Atletico Madrid), Retegui (Al-Qadsiah), Zaccagni (Lazio).
Gattuso punterà su un mix di certezze e nuove energie per affrontare due impegni ravvicinati e provare a blindare la corsa alla qualificazione.