Cesena, Jack Mesure bloccato dal Chelsea: Cole perde il suo vice

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 20, 2026
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Brutto inizio quello sulla panchina bianconera per Ashley Cole che, dopo la sconfitta rimediata all’esordio per 3-0 contro il Mantova, l’inglese si sta già scontrando con le prime difficoltà nella sua prima esperienza da allenatore.

Secondo quanto riportato dal Corriere di Romagna, è saltato definitivamente l’arrivo di Jack Mesure come vice di Cole. Il tecnico è stato bloccato dal Chelsea, dopo aver avuto problemi con la risoluzione contrattuale con il club londinese, non riuscendo cosi ad entrare a far parte dello staff bianconero.


Il Cesena dovrà dunque individuare un nuovo collaboratore, messi nel mirino altri due profili britannici, con la decisione finale che arriverà nei prossimi giorni.

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