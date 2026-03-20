Padova-Palermo, meteo favorevole: cielo sereno e condizioni ideali all’Euganeo

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 20, 2026
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Condizioni meteo complessivamente favorevoli accompagneranno Padova-Palermo, gara valida per la 32ª giornata di Serie BKT in programma sabato alle ore 15 allo stadio Euganeo.

Secondo le previsioni, il pomeriggio sarà caratterizzato da cielo poco nuvoloso e assenza di precipitazioni, con temperature intorno ai 15°C proprio nella fascia oraria del match. Un clima mite e stabile, ideale per lo svolgimento della gara.


Il vento sarà debole, proveniente da sud-ovest, con raffiche contenute e senza particolari influenze sul gioco. Anche la qualità dell’aria si manterrà su livelli buoni per tutta la giornata, con visibilità superiore ai 10 chilometri.

Nelle ore precedenti si registreranno temperature più fresche, tra i 6 e i 12 gradi, ma con un progressivo aumento fino al pomeriggio. In serata, invece, è atteso un leggero calo termico, accompagnato da un aumento della nuvolosità.

Nel complesso, dunque, non sono previsti elementi meteorologici in grado di incidere sulla partita: Padova e Palermo potranno affrontarsi in condizioni climatiche ottimali, con un terreno di gioco che si preannuncia in buone condizioni.

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