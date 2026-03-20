Serie B, Padova-Palermo: rosanero favoriti dai bookmaker, tutte le quote

Il Palermo parte con i favori del pronostico nella sfida contro il Padova, valida per la 32ª giornata del campionato di Serie BKT 2025-2026 e in programma sabato 21 marzo alle ore 15.00 allo stadio Euganeo.

Le principali agenzie di scommesse vedono infatti i rosanero nettamente avanti rispetto ai biancoscudati, nonostante il fattore campo. Le quote per il segno “2” oscillano tra 1.70 e 1.86, a conferma della fiducia nel potenziale della squadra guidata da Inzaghi.





Entrando nel dettaglio, Bet365 propone la vittoria del Palermo a 1.75, con il pareggio (X) a 3.60 e il successo del Padova (1) a 4.75. Quote identiche per SNAI sul segno “2” (1.75), mentre il pareggio scende a 3.40.

LeoVegas alza leggermente la quota del Palermo a 1.86, mantenendo l’X a 3.40 e il segno “1” a 3.95. AdmiralBet e Lottomatica restano allineate, entrambe con il Palermo a 1.75 e il Padova rispettivamente a 4.50 e 4.75.

NetBet propone il “2” a 1.78, con il pareggio a 3.55 e il successo interno a 4.60. Più equilibrate le valutazioni di 888sport.it, che offre il Palermo a 1.84, l’X a 3.35 e il Padova a 3.90.

Interessanti anche le quote Betfair: sull’Exchange la vittoria del Padova arriva fino a 4.92, il pareggio a 3.48 e il Palermo a 1.72. Sul mercato tradizionale Betfair, invece, il segno “2” è il più basso tra tutti, a 1.70, con l’X a 3.25 e l’1 a 4.75.

Un quadro complessivo che evidenzia una chiara tendenza: il Palermo è considerato favorito, ma con un margine non schiacciante. Il Padova, soprattutto in casa, resta un’incognita capace di ribaltare i pronostici.