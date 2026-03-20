Serie B, Padova-Palermo: rosanero favoriti dai bookmaker, tutte le quote

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 20, 2026
palermo padova 1-0 (125) segre varas

Il Palermo parte con i favori del pronostico nella sfida contro il Padova, valida per la 32ª giornata del campionato di Serie BKT 2025-2026 e in programma sabato 21 marzo alle ore 15.00 allo stadio Euganeo.

Le principali agenzie di scommesse vedono infatti i rosanero nettamente avanti rispetto ai biancoscudati, nonostante il fattore campo. Le quote per il segno “2” oscillano tra 1.70 e 1.86, a conferma della fiducia nel potenziale della squadra guidata da Inzaghi.


Entrando nel dettaglio, Bet365 propone la vittoria del Palermo a 1.75, con il pareggio (X) a 3.60 e il successo del Padova (1) a 4.75. Quote identiche per SNAI sul segno “2” (1.75), mentre il pareggio scende a 3.40.

LeoVegas alza leggermente la quota del Palermo a 1.86, mantenendo l’X a 3.40 e il segno “1” a 3.95. AdmiralBet e Lottomatica restano allineate, entrambe con il Palermo a 1.75 e il Padova rispettivamente a 4.50 e 4.75.

NetBet propone il “2” a 1.78, con il pareggio a 3.55 e il successo interno a 4.60. Più equilibrate le valutazioni di 888sport.it, che offre il Palermo a 1.84, l’X a 3.35 e il Padova a 3.90.

Interessanti anche le quote Betfair: sull’Exchange la vittoria del Padova arriva fino a 4.92, il pareggio a 3.48 e il Palermo a 1.72. Sul mercato tradizionale Betfair, invece, il segno “2” è il più basso tra tutti, a 1.70, con l’X a 3.25 e l’1 a 4.75.

Un quadro complessivo che evidenzia una chiara tendenza: il Palermo è considerato favorito, ma con un margine non schiacciante. Il Padova, soprattutto in casa, resta un’incognita capace di ribaltare i pronostici.

Altre notizie

Screenshot 2026-03-20 074032

Padova-Palermo, meteo favorevole: cielo sereno e condizioni ideali all’Euganeo

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 20, 2026
Screenshot 2026-03-20 071558

Il Mattino: “C’è il Palermo. Papu, se ci sei batti un colpo”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 20, 2026
Screenshot 2026-03-20 071207

Il Gazzettino: “Padova, Euganeo verso il tutto esaurito: ultima senza curva, ma sarà invasione rosanero”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 20, 2026
Screenshot 2026-03-20 070651

Il Gazzettino: “Glerean: «Palermo più forte, Padova deve osare per salvarsi»”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 20, 2026
Screenshot 2026-03-20 070018

Corriere del Veneto: “Padova, arriva il Palermo. Peghin: «Momento difficile, ma possiamo salvarci»”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 20, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (67)

Giornale di Sicilia: “Palermo, attacco dai due volti. I trequartisti non graffiano”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 20, 2026
palermo empoli 3-2 (150) vasic

Giornale di Sicilia: “Col Padova Inzaghi pensa al turnover”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 20, 2026
Palermo Entella 3-0 (61) ranocchia

Giornale di Sicilia: “Palermo, torna Ranocchia: Inzaghi ritrova il faro del centrocampo”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 20, 2026
Screenshot 2026-03-20 060535

Repubblica: “Palermo, c’è il tabù Di Mariano: mai una vittoria contro l’ex rosanero”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 20, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (75)

Repubblica: “I tifosi rosa ci credono ancora. Trasferta a Padova da tutto esaurito”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 20, 2026
Schwoch_napoli22-860x430-1

Schwoch: «Palermo frenato, Venezia e Monza favorite. Vicenza esempio»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 20, 2026
dfc73121d1

Corriere dello Sport: “Italia, Tonali c’è. I probabili convocati”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 20, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-03-20 074032

Padova-Palermo, meteo favorevole: cielo sereno e condizioni ideali all’Euganeo

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 20, 2026
palermo padova 1-0 (125) segre varas

Serie B, Padova-Palermo: rosanero favoriti dai bookmaker, tutte le quote

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 20, 2026
Screenshot 2026-03-20 071558

Il Mattino: “C’è il Palermo. Papu, se ci sei batti un colpo”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 20, 2026
Screenshot 2026-03-20 071207

Il Gazzettino: “Padova, Euganeo verso il tutto esaurito: ultima senza curva, ma sarà invasione rosanero”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 20, 2026
Screenshot 2026-03-20 070651

Il Gazzettino: “Glerean: «Palermo più forte, Padova deve osare per salvarsi»”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 20, 2026