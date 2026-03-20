Caos Sampdoria: dietrofront su Diana, ancora incertezza sull’allenatore

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 20, 2026
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Momento di confusione in casa Sampdoria, che resta nel caos sul tema allenatore. Ancora nessuna novità in panchina prevista per il match contro l’Avellino, problema che sarà risolto durante la prossima sosta.

Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, per fare il vice di Attilio Lombardo era stato scelto Aimo Diana, che doveva essere presente all’allenamento di oggi. Però, c’è adesso stato un dietrofront in tal senso, con ulteriori sviluppi che verranno forniti dopo la sfida del Ferraris con l’Avellino.


Sempre secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, non è da escludere l’opzione di un cambio totale in panchina, con i blucerchiati che starebbero valutando i profili di D’Angelo, Iachini e Pagliuca. Tra i nomi anche quello di Lars Friis, profilo internazionale valutato già nel dopo Donati.

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