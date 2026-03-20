Cesena, Aiello: «Cole scelta per il futuro, gli occhi di tutto il mondo sono su di noi»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 20, 2026
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In occasione della conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore del Cesena, Ashley Cole, è intervenuto il presidente dei bianconeri, John Aiello, spiegando le motivazioni di questa scelta da parte del club.

«Sono orgoglioso di dare benvenuto ad Ashley – ha dichiarato -. Siamo fortunati ad avere uno come lui che alzerà livello della squadra. Ringrazio anche Mignani che ha fatto tanto in questi due anni».


Aiello ha poi spiegato questa decisione: «La scelta di Cole è per il futuro del Cesena, non solo per il presente, ma per la squadra e per la valorizzazione dei nostri giovani. Tutti gli occhi del mondo sono su di noi e ci sarà visibilità ai nostri sponsor».

Il presidente bianconero ha inoltre confessato: «Forse non era il momento giusto, ma è arrivata questa opportunità. So che è un rischio, come quando abbiamo fatto quattro anni fa questo investimento sul Cesena, ma se non si rischia non si guadagna».

Infine, sull’obiettivo del club: «Noi vogliamo una squadra che giochi bene per i nostri tifosi, vogliamo fare giocare i nostri giovani dopo i vari Berti, Francesconi e Shpendi con cui abbiamo vinto il campionato di Serie C. Tutto questo anche per fare plusvalenze e sviluppare la società».

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