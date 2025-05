Cesena, futuro in bilico per l’ex rosa Mignani: tutto legato al destino del ds Artico

Nonostante una stagione positiva culminata con il ritorno in Serie B e la partecipazione ai playoff, il futuro di Michele Mignani sulla panchina del Cesena resta tutt’altro che certo.

A far luce sulla situazione è TuttoMercatoWeb, secondo cui la conferma dell’ex tecnico del Palermo sarebbe strettamente legata alla permanenza del direttore sportivo Artico. Il quadro dirigenziale del club romagnolo potrebbe infatti cambiare nelle prossime settimane, e con esso anche la guida tecnica.

Una situazione da monitorare con attenzione, che potrebbe dare il via a un nuovo valzer di panchine anche in Serie B. Mignani, reduce da un’esperienza più che positiva, resta in attesa di certezze, mentre il Cesena riflette sulle scelte strategiche in vista della prossima stagione.