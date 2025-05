Clamoroso Fiorentina: Palladino si sarebbe dimesso

Clamorosa svolta a Firenze: secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Raffaele Palladino si sarebbe dimesso dal ruolo di allenatore della Fiorentina.

Una notizia che scuote l’ambiente viola e che potrebbe cambiare nuovamente il volto della panchina gigliata a pochi giorni dall’inizio della nuova stagione. Il club starebbe tentando in tutti i modi di ricucire lo strappo, ma l’ex tecnico del Monza apparirebbe determinato nel portare avanti la sua scelta.

Resta ora da capire quali siano le motivazioni che hanno spinto Palladino a una decisione tanto improvvisa quanto inattesa. Le prossime ore saranno decisive per chiarire il futuro della panchina viola e per comprendere se ci saranno ulteriori sviluppi in quello che si preannuncia come un nuovo colpo di scena nel domino degli allenatori di Serie A.