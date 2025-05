Padova, obiettivo play-off in Serie B: Mirabelli chiede 10 milioni

Il Padova guarda già alla prossima stagione di Serie B con grande ambizione. Secondo quanto riportato dal Corriere del Veneto, il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli avrebbe richiesto un budget di 10 milioni di euro per costruire una rosa competitiva, con l’obiettivo dichiarato di conquistare la salvezza con tranquillità e puntare ai play-off.

Il patron Joseph Oughourlian, azionista di maggioranza del club, sarà a breve in Italia per incontrare i dirigenti biancoscudati e definire i prossimi passi della programmazione. Dopo aver rifiutato un’offerta proveniente da un imprenditore statunitense, l’intenzione del finanziere franco-armeno è quella di rendere il Padova protagonista anche in cadetteria.