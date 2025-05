Caravaggio, finisce l’avventura da dirigente per l’ex rosa Floriano

Si chiude dopo una sola stagione l’esperienza da dirigente di Roberto Floriano al Caravaggio. L’ex attaccante rosanero, protagonista della promozione in Serie B del Palermo nel 2022, non proseguirà il suo incarico da direttore sportivo nel club bergamasco.

A comunicarlo è stata la stessa società attraverso una nota ufficiale, con cui ha annunciato l’interruzione del rapporto di collaborazione sia con l’allenatore della prima squadra Andrea Rota, sia con Floriano, ringraziando entrambi per il lavoro svolto:

“La società Usd Caravaggio comunica che non proseguirà il rapporto di collaborazione con l’allenatore della prima squadra, Andrea Rota, e con il DS Roberto Floriano. La società ringrazia il mister e il Direttore per il lavoro svolto e si augura le migliori fortune per la propria carriera sportiva.”

Per Floriano, si trattava della prima esperienza dietro la scrivania dopo aver appeso gli scarpini al chiodo nell’estate 2024. Con alle spalle una lunga carriera nei professionisti tra Serie B e Serie C – vestendo, tra le altre, le maglie di Bari, Foggia, Pisa e Barletta – aveva scelto di iniziare il proprio percorso dirigenziale a Caravaggio, in un’avventura che si conclude ora con un arrivederci carico di riconoscenza, ma anche di interrogativi sul prossimo capitolo della sua carriera nel mondo del calcio.