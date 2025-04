Cesena-Frosinone, Bianco: «Il bicchiere è mezzo pieno, gara dai due volti»

Paolo Bianco, tecnico del Frosinone, ha commentato il pareggio per 1-1 maturato contro il Cesena.

«Gara dai due volti nel primo tempo ci siamo un po’ studiati, poche occasioni, peccato aver preso gol all’ultimo minuto. Avevo deciso già da un quarto d’ora a prescindere dal risultato di fare due cambi ad inizio ripresa per non sprecare uno slot. Bicchiere mezzo pieno perche comunque muoviamo la classifica, e nella posizione in cui siamo va bene cosi. Manteniamo tre punti sulla zona salvezza e per quanto stanno facendo questi ragazzi il bicchiere è mezzo pieno. Monterisi quarto di centrocampo? Perché avevamo da poco fatto l’1-1 e per portare a casa il risultato ho preferito tenere dentro un difensore piuttosto che schierare un calciatore offensivo. Sull’occasione di Kvernadze nel finale era lui l’uomo più vicino e libero in area. Giorgi ha scelto di tirare, in campo ci sono loro e decidono cosa fare».