Cesena-Frosinone, Mignani: «Risultato giusto, porto a casa un buon punto»

Michele Mignani, tecnico del Cesena, ha commentato il pareggio per 1-1 maturato contro il Frosinone.

«Quando si parte per vincere la partita e non si riesce, bisogna capire i motivi. Nel primo tempo siamo andati bene fino al gol del vantaggio. Nella ripresa la partita è stata diversa perché il Frosinone ha cambiato tattica, poi ancora una volta con un errore di lettura abbiamo preso gol. Risultato giusto e porto a casa di buon grado il punto. Shpendi in panchina? Scelta tecnica, non volevo dare loro punti di riferimento, Cristian me lo volevo tenere per il secondo tempo. I fischi finali? C’è sempre grande attesa da parte dei tifosi. I fischi li accettiamo, mentre quelli ad Antonucci al momento del cambio li trovo ingiusti».