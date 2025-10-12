Giornale di Sicilia: “Muro Palermo, guida Ceccaroni”

Senza Bani, il Palermo affida a Ceccaroni il compito di comandare la difesa nella sfida alla capolista Modena. Come evidenzia Alessandro Arena sulle pagine del Giornale di Sicilia, la sua assenza non si è fatta sentire contro lo Spezia, dove Veroli ha disputato un’ottima gara, servendo anche l’assist per lo 0-2 di Pierozzi. Ma al «Barbera», contro l’attacco più prolifico del campionato, servirà esperienza e leadership: qualità che Arena individua proprio in Ceccaroni, chiamato a guidare un reparto giovane e in crescita.

Al «Picco», la difesa rosanero ha chiuso con tre giocatori nati tra il 2001 e il 2003 — Pierozzi, Peda e Veroli — tutti autori di una prestazione convincente. Un risultato frutto della guida tecnica di Inzaghi e della solidità garantita da Joronen tra i pali e Blin in mezzo al campo. Tuttavia, come scrive ancora Alessandro Arena nel Giornale di Sicilia, per affrontare una squadra come il Modena servirà un punto di riferimento più esperto, soprattutto in assenza dell’ex Genoa.

Ceccaroni, arrivato a Palermo nell’estate 2023, non ha mai dovuto gestire un reparto così giovane: fino a oggi ha sempre avuto al fianco difensori rodati come Lucioni, Nedelcearu, Nikolaou, Magnani o Baniya. Ora, con Peda al centro e uno tra Pierozzi e Diakité a destra — senza escludere in futuro l’opzione Bereszynski — toccherà a lui dettare i tempi della linea difensiva.

Secondo Arena, questa responsabilità non cambierà il suo modo di giocare: il difensore manterrà la sua spinta sulla fascia sinistra, ma dovrà gestire diversamente la fase di non possesso, coordinando i movimenti della retroguardia nei fuorigioco e sulle palle inattive. In fase offensiva, invece, il Palermo riproporrà la consueta catena mancina con Augello largo e Brunori (o Le Douaron in trasferta) più avanzato.

I numeri danno fiducia: i rosanero vantano la miglior difesa della Serie B con soli tre gol subiti e un’imbattibilità casalinga di 298 minuti. «Se il Palermo continuerà su questa strada, la promozione diventerà sempre più vicina», scrive Alessandro Arena nel suo approfondimento per il Giornale di Sicilia. Il Modena ha segnato 13 reti, ma i rosanero hanno già dimostrato di saper tenere testa a squadre blasonate come Frosinone e Venezia.

La sfida al «Barbera» sarà dunque un banco di prova decisivo: come conclude Arena nel Giornale di Sicilia, «i campionati si vincono segnando tanto, ma soprattutto subendo poco».