Giornale di Sicilia: “L’orizzonte Mondiale nei sogni di Peda e Bereszynski”

Per Peda e Bereszynski il presente parla rosanero, ma lo sguardo è già rivolto ai Mondiali del 2026. Come racconta Alessandro Arena sulle pagine del Giornale di Sicilia, entrambi i difensori polacchi stanno lavorando per guadagnarsi un ruolo stabile nel Palermo di Inzaghi, senza perdere di vista l’obiettivo più grande: la convocazione con la loro nazionale.

Nel breve termine, la priorità è farsi trovare pronti per le prossime sfide di Serie B, soprattutto ora che con l’infortunio di Bani si aprono nuovi spazi nell’undici titolare. Peda, classe 2002, è stato fin qui una delle rivelazioni della difesa rosanero: Inzaghi, già in estate, aveva posto il veto sulla sua cessione, convinto di poterne fare un pilastro del reparto. Una fiducia, sottolinea Arena nel Giornale di Sicilia, ampiamente ripagata da prestazioni solide e mature.

Accanto a lui c’è Bartosz Bereszynski, reduce da un’estate da svincolato ma deciso a rilanciarsi a Palermo. Il difensore ex Sampdoria, due volte presente ai Mondiali (2018 e 2022) e all’Europeo 2020, sta ritrovando la condizione ottimale approfittando della sosta. Nei finali di gara contro Venezia e Spezia ha mostrato la sua consueta duttilità: può giocare sia da braccetto che da esterno, a destra o a sinistra, offrendo a Inzaghi una soluzione in più in entrambe le fasi.

Entrambi, come evidenzia Alessandro Arena nel suo approfondimento per il Giornale di Sicilia, non sono stati convocati dal commissario tecnico Urban per le qualificazioni ai Mondiali, ma restano nel giro della nazionale. Peda conta appena tre presenze con la Polonia maggiore, dopo essere stato un punto fermo dell’Under 21. Le sue prestazioni in rosanero lo candidano a un ritorno imminente. Bereszynski, invece, dopo gli infortuni che lo hanno allontanato dai radar, punta a riconquistare il posto facendo valere esperienza e leadership anche in Sicilia.

Inzaghi, dal canto suo, sa di poter contare su due professionisti affidabili. «Quando sono stati chiamati in causa si sono sempre fatti trovare pronti», scrive Arena sul Giornale di Sicilia, sottolineando come entrambi abbiano contribuito ad accrescere la profondità e la competitività della rosa. Nelle prossime partite dovranno confermare quanto di buono mostrato finora e dimostrare di poter diventare protagonisti di una squadra che punta con decisione alla Serie A.