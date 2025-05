Catanzaro-Sampdoria, Biasci: «Vogliamo fare i play off, questo sia chiaro»

Autore del gol del momentaneo 2 a 1 nel match pareggiato 2 a 2 contro la Sampdoria, il giocatore del Catanzaro, Tommaso Biasci, ha rilasciato le seguenti parole in conferenza stampa:

«Sono contento per il gol e per il fatto che abbia portato punti alla squadra. Cerco sempre di lavorare con impegno. Eravamo in partita, poi l’espulsione dubbia ci ha tagliato le gambe. Giocare mezz’ora in dieci non era semplice. Dopo il due a due, è stata dura. Portare a casa questo pareggio è una cosa positiva. La voglia non ci manca, ci alleniamo con determinazione tutti. A volte dà fastidio sentire qualche commento di questo tipo contro la squadra. Vogliamo fare i play off, questo sia chiaro. Sappiamo che ora avremo due partite toste, dove nessuno ti regala nulla. Con il Sassuolo sarà una guerra».