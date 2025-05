Bari, parla Migliaccio: «Reazione importante dopo Cosenza. Ora testa bassa e lavorare»

Dopo il successo del Bari sul Pisa per 1-0, a commentare la prestazione dei biancorossi in conferenza stampa è stato il vice allenatore Dario Migliaccio, subentrato al posto di Moreno Longo, rimasto senza voce al termine del match.

«L’importante oggi era mostrare una reazione dopo la gara di Cosenza. Il Bari ha fatto una prestazione di livello contro una squadra con valori importanti», ha esordito Migliaccio, soddisfatto per quanto visto in campo.

Una vittoria di spessore, ottenuta contro una delle squadre più attrezzate del campionato, già promossa in Serie A, e che permette ai galletti di restare pienamente in corsa nella zona playoff.

«Durante l’anno è mancata la continuità, ed è questo che non ci ha permesso di fare uno step in più. Stiamo lavorando tanto per migliorare e crescere sotto tutti i punti di vista».

Lo sguardo è già rivolto alla prossima sfida con il Cittadella, decisiva per blindare l’accesso agli spareggi:

«Ora ci tocca il Cittadella. Sarà un match da preparare con grande attenzione. Bisogna mantenere equilibrio, e da lunedì si torna subito a lavorare a testa bassa».

Infine, un messaggio rassicurante anche sulle condizioni dello stesso Longo:

«Posso assicurare che il mister è contento della prestazione offerta dalla squadra. Questo successo ci soddisfa e ci mette nella condizione di essere artefici del nostro destino».

Il Bari ora si gioca tutto nelle ultime due giornate. E la vittoria contro il Pisa rappresenta il segnale che l’ambiente attendeva.