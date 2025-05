Pisa in Serie A, il patron Knaster: «È solo l’inizio. Ora al lavoro per il secondo step»

La promozione in Serie A dopo 34 anni rappresenta un traguardo storico per il Pisa, ma per il patron Alexander Knaster non è un punto d’arrivo, bensì un primo passo. Il numero uno nerazzurro ha espresso tutta la sua soddisfazione per il risultato raggiunto, ma ha subito rilanciato con nuovi obiettivi e ambizioni.

«Sono molto felice, è un grande risultato, ma è solo l’inizio del nostro percorso», ha dichiarato. «Abbiamo passato il primo step, ma ora tocca al secondo step».

Knaster ha poi voluto ringraziare chi ha reso possibile questo traguardo, sottolineando l’importanza del lavoro di squadra e della stabilità societaria:

«Sono molto felice del lavoro della dirigenza, di Giuseppe e Giovanni Corrado, e del direttore Vaira. È grazie alla loro dedizione che questo progetto ha preso forma».

Non sono mancati i ringraziamenti ai tifosi e alle istituzioni locali:

«Grazie anche ai tifosi, sia quelli di lunga data che quelli che arriveranno. Importante è stato anche il lavoro del Comune: all’inizio non è stato facile, ma poi c’è stata una grande comunione di intenti».

Il presidente ha infine lanciato un messaggio di entusiasmo alla città:

«Aspettiamo la squadra allo stadio. Questo traguardo è di tutti. Ora guardiamo avanti, perché il meglio deve ancora venire».