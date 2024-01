Catanzaro-Palermo, settore ospiti del Ceravolo sold out: 750 i biglietti già venduti

Il settore ospiti dello stadio Ceravolo è già sold out. Per Catanzaro-Palermo, in programma giorno 26 gennaio, ci saranno 750 tifosi rosanero. Nel settore ospiti ci saranno soltanto i residenti in Sicilia, i residenti nell’Isola non potranno comprare il biglietto in nessun altro settore dello stadio.

In trasferta, è sempre un muro rosanero: come a Parma e come al Tombolato di Cittadella, quando i tifosi siciliani erano circa 1.400. Saranno 750 al Ceravolo, i posti effettivamente disponibili erano 2000, ma la capienza è ridotta.