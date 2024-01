Verso Catanzaro-Palermo, Antonini si presenta: «Qui per dare una mano»

Il nuovo difensore del Catanzaro, Matias Antonini, si è presentato ai microfoni ufficiali del club giallorosso.

Di seguito le sue parole:

«Sono molto contento di essere qui. Da avversario devo dire che ero rimasto molto colpito sia dalla tifoseria del Catanzaro che dalla squadra. L’anno scorso hanno espresso un ottimo calcio e sono riusciti a fare uno straordinario campionato. Mi davano l’impressione di essere superiori alle altre e avere un grande gruppo. Tutti sono felici di far parte di questa squadra e anche io lo sono. Spero di poter dare una mano. Serie B? Mi aspetto tante difficoltà e nuove sfide ma sono pronto ad affrontarle con il lavoro. Sono a disposizione del mister e voglio dare il mio contributo per raggiungere gli obiettivi stagionali. Prometto di dare sempre il massimo per aiutare la squadra. Ringraziamenti? Fino a due anni fa ero in Serie D e se oggi sono in Serie B è merito di tante persone. Dalla mia famiglia alla mia fidanzata. Senza mio nonno, che mi ha seguito a lungo in questo percorso, non avrei giocato a calcio e non sarei arrivato qui”. Infine, il saluto ai tifosi: “Non vedo l’ora di vedervi. Forza Catanzaro e avanti Aquile».