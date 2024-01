Angelozzi: «Seck? Ci darà una mano»

Guido Angelozzi, direttore sportivo del Frosinone, ha parlato in esclusiva a SportitaliaMercato.

Di seguito le sue parole:

«Soulè? Intravedevo in lui un calciatore con le caratteristiche che servivano. Non pensavo potesse essere subito incisivo ma ha una grande personalità e ha un gran piede, sa fare tutto, aveva bisogno di giocare e ora si sta ritagliando questo spazio bellissimo. Pronto per la Juve? Può stare nella Juve. Tante settimane squadre inglesi, francesi e spagnole vengono a vederlo, è un calciatore attenzionato. Seck? Domani farà le visite mediche, è un ragazzo che volevo prendere in estate, ci credo molto, ci darà una mano».