Fumata nera, alla fine è saltato tutto: “Stavo quasi per firmare” | Delusione in casa Inter

L’Inter era vicinissima alla firma, poi il colpo di scena. La rivelazione sulla trattativa saltata: delusione dei tifosi.

Una trattativa non andata in porto per questioni di dettagli. E chissà come sarebbe andata se il calciatore avesse scelto il nerazzurro. L’Inter era stata a un passo dall’ingaggio del campione, che poi aveva scelto altre strade. Le offerte sul tavolo erano moltissime, e anche se la volontà di cambiare aria dopo le frizioni con l’allenatore era forte, non arrivò mai la fumata bianca.

Dettagli emersi dopo una lunga intervista concessa dal calciatore nelle scorse ore. Da anni l’Inter era sulle tracce del giocatore, ma anche altri club di Serie A come la Lazio. Per quanto riguarda l’attuale finestra di mercato, i nerazzurri starebbero cercando di rinforzarsi, soprattutto in attacco per dare a Simone Inzaghi un degno sostituto di Lautaro Martinez.

Ma in questa sessione di mercato pare che la dirigenza stia tirando i remi in barca. La strategia di Giuseppe Marotta sembra infatti quella del colpo a parametro zero in estate. Gli obiettivi sono due, Zielinski e Taremi, che non dovrebbero lasciare Napoli e Porto a gennaio.

Papu Gomez a un passo dall’Inter: “Avevo quasi firmato”

Punito per essere risultato positivo alla perbutalina, Alejandro Gomez detto el Papu si è lasciando andare a una lunga intervista per il canale “Cronache di Spogliatoio“. Durante l’intervista l’argentino campione del mondo nel 2022 ha raccontato diversi retroscena, tra cui anche quello del trasferimento all’Inter sfumato.

Il calciatore, che nel 2023 è stato acquistato dal Monza, ha detto di essere stato a un passo dalla firma con i nerazzurri, ma che poi a causa dell’esonero di Stramaccioni la trattativa andò in fumo. Durante i suoi trascorsi all’Atalanta, l’argentino era considerato uno dei giocatori più di talento del campionato, e quello sarebbe stato un acquisto che avrebbe fomentato e non poco la piazza interista.

Papu Gomez: “Gasperini? Grazie a lui ho cambiato modo di giocare”

Non sono un segreto nemmeno le frizioni tra el Papu e Gasperini al termine della sua avventura a Bergamo. Il suo trasferimento al Siviglia arrivò proprio a causa di alcuni fraintendimenti, ma il tecnico rimane una figura importantissima per la carriera dell’argentino.

“Pace fatta? Certo, siamo adulti”. E non mancano gli attestati di stima: “Grazie a lui ho cambiato il modo di allenarmi, di muovermi nel campo, di affrontare le partite. Prima ero pigro. Lui insegna calcio“: