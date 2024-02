Enzo Fernandez è stufo del Chelsea | In estate arriva la cessione, la Serie A si fa trovare pronta

Il campione del mondo argentino è ormai sempre più lontano dalla permanenza a Londra, ed un club del nostro campionato è deciso ad acquisire le sue prestazioni, in modo da creare una mediana stellare nella prossima stagione.

In casa Chelsea anche in questa stagione le cose stanno procedendo molto male. La squadra londinese, che non partecipa alle coppe europee, al momento si trova a metà classifica in Premier League. Un risultato pessimo, specialmente se si considerano i tanti investimenti fatti, anche in maniera spropositata, dalla società sul mercato.

Negli ultimi due anni e mezzo infatti i Blues hanno acquistati tantissimi calciatori, spendendo cifre esorbitanti, che spesso non si sono rispecchiate con il loro reale valore. Uno dei colpi più esorbitanti arrivati a Stamford Bridge è stato Enzo Fernandez. Il centrocampista, dopo aver giocato e vinto un mondiale da protagonista con la sua Argentina, era finito nel mirino del Chelsea, che per assicurarsi le sue prestazioni ha pagato al Benfica la modica somma di 121 mln di euro.

Un acquisto molto oneroso dunque, forse troppo. Il classe 2001 di sicuro non sta rendendo alla grande per quanto è stato speso per il suo cartellino, ma nemmeno sta facendo male. Tuttavia il suo futuro potrebbe essere lontano da Londra. Il calciatore infatti, stando a quanto riportato da alcuni tabloid inglese, si è detto stufo della situazione della sua squadra, e, per non rimanere invischiato in anni di insuccesso, vorrebbe fare le valigie al termine di questa stagione.

Una questione spinosa per Enzo Fernandez

Lasciare il club di Todd Boehly non sarà facile per il 21enne. Innanzitutto il contratto che lo lega ai Blues è lunghissimo, e scadrà nel 2031. Soprattutto però è molto complicato trovare qualche società che raggiunga o vada vicina alla cifra spesa dal Chelsea nel gennaio del 2023.

Per questo motivo una cessione a titolo definitivo sarebbe troppo complicata. Diverso sarebbe il discorso invece nel caso si decidesse di chiudere un’affare in prestito secco, dove la squadra che vorrebbe acquistarlo non dovrà sborsare soldi per il suo cartellino.

Occasione d’oro per le italiane

A queste condizioni tantissime squadre vorrebbero approfittarne per assicurarsi un calciatore del suo calibro in rosa, e tra queste ci sono anche due italiane in particolare.

Una è il Milan, che vuole tornare il prossimo anno a competere per lo scudetto, e l’altra è la Juventus, che in estate dovrebbe rifondare del tutto il suo centrocampo.