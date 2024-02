Per Zielinski è fatta, ma a quale prezzo? Inter, a giugno saluta un big | Il sacrificato vola in una rivale

L’arrivo ormai certo del centrocampista polacco farà saltare una testa importante nella mediana nerazzurra, ma non è finita qui: il calciatore messo alla porta giocherà in una nemica assoluta dei meneghini.

L’Inter prosegue nella sua grande stagione. La squadra di Simone Inzaghi è ormai sempre più in testa alla classifica del campionato, e nel frattempo ha cominciato a mettere nel mirino il prossimo impegno europeo, valevole per gli ottavi di finale della Champions League che si giocherà contro l’Atletico Madrid. Il sogno dell’ambiente nerazzurro infatti è quello di ripetere il cammino dello scorso anno, magari portando a casa la coppa.

Ad ogni modo, la società non si lascia deconcentrare dalle questioni relative al campo, e continua il proprio lavoro in ottica futura, tanto che nelle scorse ore un grandissimo colpo in vista di giugno è stato praticamente ufficializzato. Come affermato anche dall’ad interista Beppe Marotta, il club meneghino sta trattando l’acquisto a parametro zero di Piotr Zielinski, e a breve dovrebbero arrivare le firme ufficiali sul contratto.

Un rinforzo importante dunque per il reparto mediano del Biscione, che fa sognare i tifosi, i quali possono contare già su elementi di grande spessore in mezzo al campo. Proprio per questo motivo infatti l’arrivo del calciatore napoletano potrebbe sancire l’addio di un top player interista per fargli posto. Non una notizia bellissima dunque, che diventa ancora peggiore visto che il calciatore sacrificato è già finito nel mirino di una squadra rivale.

Dentro Zielinski, fuori un protagonista assoluto

Con l’arrivo del polacco, Inzaghi avrà a disposizione un centrocampo con sei elementi di valore assoluto, ovvero Calhanoglu, Barella, Frattesi, Mkhitaryan e Asllani. Un po’ troppi dunque per tre soli posti da titolari.

Di conseguenza non è da escludere che uno di questi faccia le valigie al termine della stagione attuale per lasciare spazio a Zielinski, e al momento l’indiziato principale sembra essere proprio Mkhitaryan.

Dove giocherà l’armeno?

L’ex centrocampista di Roma e Manchester United potrebbe partire proprio per questioni anagrafiche, visto che la sua funzionalità negli schemi di Simone Inzaghi è cosa ovvia agli occhi di tutti.

La cosa che però preoccupa principalmente dirigenza e tifosi è che il futuro del calciatore potrebbe essere ancora in Serie A, presso una rivale dei nerazzurri. Stiamo parlando dell’Atalanta, che, in caso di qualificazione alla Champions League necessiterebbe di rinforzi di esperienza e potrebbe virare dritta su Mkhitaryan.