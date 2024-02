Due cessioni a febbraio: De Rossi fa piazza pulita | Loro non vanno più bene

Non c’è spazio per due calciatori nella Roma di Daniele De Rossi. Il nuovo tecnico li ha scaricati: fuori dal progetto.

Ogni allenatore in nuovo corso tira i primi bilanci della rosa. Appena arrivato a Trigoria Daniele De Rossi, seppur in punta di piedi, ha già fatto capire chi è dentro al progetto tecnico e chi invece sarà messo ai margini della rosa. Se per DDR uomini come El Shaarawy, Dybala, Lukaku, Pellegrini, sono fondamentali, altri come Andrea Belotti sono stati lasciati partire – destinazione Fiorentina -.

Ma la lista oltre al gallo si è allungata in queste ore. Si è estesa infatti ad altri due calciatori, totalmente fuori dal progetto tecnico e in partenza da Roma. La società giallorossa sarebbe intenzionata a privarsi dei due già da subito, sfruttando possibilmente alcuni mercati esteri ancora aperti.

Esuberi già al tempo di Mourinho, i calciatori stanno sondando il terreno e guardandosi intorno per cercare una sistemazione il prima possibile, per cercare di terminare la stagione e mettere minuti nelle gambe. Per loro, in caso di mancata cessione infatti, si prospetta un futuro ai margini, tra tribune e panchine.

Roma, due esuberi per De Rossi: pronto a lasciare subito la Capitale

Una ventata d’aria fresca Daniele De Rossi per la Roma. Il tecnico ex capitano ha messo a segno una serie di importanti vittorie appena approdato nella Capitale, subentrato a Mourinho, conquistandosi la fiducia di tutto l’ambiente in poche settimane. La società però, insieme alla guida tecnica, ha individuato anche alcuni esuberi. Tra tutti Renato Sanches e Celik faticano a trovare spazio e difficilmente verranno impiegati nelle prossime gare.

Ecco perché la Roma sta lavorando per collocarli in un altro club a partire dalle prossime settimane, prima che il calciomercato si chiuda anche all’estero. Su di loro ci sono due club turchi, soprattutto il Besiktas.

Renato Sanches e Celik, addio anticipato: destinazione Turchia

Le strade di Renato Sanches e della Roma sono destinate a separarsi. Nemmeno l’arrivo di un nuovo allenatore pare sia servito a riconsiderare il portoghese, che difficilmente troverà spazio in campo. Il Besiktas, che non molla, sarebbe in pressing ma Sanches non gradirebbe la destinazione. Anche l’arrivo di Angelino ha chiuso le porte anche a Celik. Il difensore era stato cercato dal Galatasary, che però a fine gennaio aveva mollato la presa.

Ai due calciatori al momento rimane come opzione solamente la Turchia, visto che il mercato della Lega turca termina dopo la prima settimana di febbraio. Ma le due trattative sembrano al momento complicate. Il portoghese di proprietà del Paris Saint Germain vorrebbe mettere minuti nelle gambe dopo l’infortunio, e il Besiktas – scatenato nel mercato invernale – potrebbe essere la sua unica alternativa.