Ingaggio da urlo e acquisto spaziale: i Friedkin non scherzano più | Profilo internazionale per il post Lukaku

Per sostituire il gigante belga, ormai certo di lasciare la Capitale al termine della stagione, la proprietà statunitense è decisa a mettere a segno un colpo da stropicciarsi gli occhi, che ha già fatto impazzire la piazza.

Negli ultimi giorni della scorsa finestra di mercato estivo la Roma, alla ricerca di un centravanti di livello, ha messo a segno uno dei colpi più grandi degli ultimi anni della sua storia. Il ds Tiago Pinto è riuscito a portare infatti nella Capitale niente di meno che Romelu Lukaku, bomber belga di livello internazionale.

Big Rom è arrivato dal Chelsea in prestito secco, e in questa stagione sta facendo molto bene con la maglia romanista. Tuttavia sia i tifosi che l’ambiente giallorosso sono consapevoli che con tutta probabilità a giugno il calciatore farà ritorno a Londra senza però tornare sulle sponde del Tevere. Le richieste dei Blues si aggirano sui 40 milioni di euro. Cifra elevata, che però la società riuscirebbe a coprire, specialmente in caso di qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Il problema però andrebbe a riguardare anche la spesa per l’ingaggio del calciatore, che in questo modo farebbe lievitare ulteriormente la somma da investire per il club. Un’operazione che dunque, a questi costi, non convincerebbe più la Magica, anche perché l’età del gigante belga continua ad avanzare e difficilmente potrebbe essere rivenduto ad un buon prezzo. Ecco perché la dirigenza sta cominciando a guardarsi intorno, e pare aver individuato un grande nome per il dopo Lukaku.

Ecco il sostituto di Big Rom

Per andare a rimpiazzare Lukaku la famiglia Friedkin pare intenzionata a fare sul serio, e vuole tornare alla carica per un vecchio obiettivo, il cui nome corrisponde a quello di Hugo Ekitike, giovane attaccante del PSG.

Il 21enne ha grandi doti, ma a Parigi sotto la guida di Luis Enrique non è praticamente mai sceso in campo in questa prima parte di stagione, nonostante la società transalpina nel luglio scorso abbia speso quasi 30 milioni di euro per assicurarsi le sue prestazioni.

Colpo per il presente e per il futuro

Ekitike sarebbe un grande affare per la Roma, sia per l’immediato che per una prospettiva futura, visto che stiamo parlando di un classe 2002 con ampi margini di crescita.

La cifra che i Friedkin dovrebbero versare nelle casse parigine si aggira sui 25 milioni di euro, ma i buoni rapporti tra i due club potrebbero addirittura farla calare.