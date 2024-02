Inter irremovibile, blindato il gioiello nerazzurro | Ogni offerta verrà respinta

Il club meneghino non vuole rinunciare al proprio fuoriclasse, ed è deciso a rispedire al mittente qualsiasi proposta, anche importante, in arrivo per il forte calciatore.

Il mercato invernale dell’Inter è stato caratterizzato da una sola operazione di rilievo, ovvero l’acquisto di Tajon Buchanan dal Bruges. L’esterno destro canadese era da tempo nel mirino dell’Inter, ma, visto l’infortunio patito da Cuadrado, che dovrà rimanere fermo ai box per diverso tempo, la società milanese ha deciso di accelerare i tempi ed assicurarsi le sue prestazioni, versando nelle casse del club belga circa 7 milioni di euro.

Un affare importante, che però è stato fatto solamente per questioni di emergenza. La rosa nerazzurra infatti è stata composta in maniera quasi perfetta, e per questo non c’è stato bisogno di intervenire in maniera importante a gennaio per sistemarla. Lo stesso discoro poi è stato fatto sul tema cessioni, dove nonostante sia stata ricevuta qualche richiesta per alcuni calciatori si è deciso di rifiutare le offerte.

In particolare un gioiello della Beneamata è stato fortemente corteggiato, ma come detto il club meneghino ha deciso di rifiutare ogni tipo di proposta messa sul piatto, anche di svariati milioni, facendo intendere dunque di voler puntare su di lui. Ecco di chi si tratta.

Il calciatore non si muove

In questa finestra di mercato di gennaio l’Inter ha ricevuto diverse richieste per Valentin Carboni, giovane talento argentino di proprietà nerazzurra che al momento si trova in prestito al Monza, dove, nonostante il poco spazio avuto a disposizione, si sta comunque mettendo in mostra.

Il giovane fantasista in particolare era stato corteggiato nei giorni scorsi dalla Fiorentina, alla ricerca di un esterno d’attacco, e che aveva addirittura presentato una offerta da ben 20 milioni di euro per acquistarlo. Il club meneghino però ha rifiutato seccamente, facendo capire di non avere alcuna intenzione di vendere il classe 2005, salvo ovviamente offerte fuori mercato (per una proposta da 100 mln partirebbe, ma sotto i 40 sembra molto difficile).

Carboni, garanzia per il futuro interista

Il talento del 18enne è noto a tutti, tanto che in passato il ct della nazionale argentina Lionel Scaloni ha deciso di convocarlo, facendogli assaggiare già l’atmosfera dello spogliatoio albiceleste.

Anche per questo l’Inter ha deciso di blindarlo e rifiutare le ricche offerte pervenute per lui. Nella prossima stagione il ragazzo rimarrà con tutta probabilità a Milano e comincerà a provare la scalata per diventare un titolare, garantendo un futuro importante all’attacco nerazzurro.