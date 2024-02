Milan, assist vincente del procuratore: “Sarà un passo importante” | Primo acquisto di giugno

Il Milan si muove in anticipo e prova a piazzare il colpo per giugno. Le parole del procuratore lo avvicinano: “Certo che farà questo passo”.

Anche il Milan inizia a pensare al futuro. La finestra invernale di calciomercato si è appena conclusa e i rossoneri hanno deciso, eccezion fatta per Terracciano – fino a questo momento ancora un punto interrogativo -, di non intervenire in maniera massiccia. Ma Furlani starebbe già pensando alla prossima estate per tentare di rinforzare i rossoneri con alcuni colpi mirati.

Nelle scorse ore in favore del Milan è intervenuto anche il procuratore di uno dei centrocampisti più in vista della Serie A. Il giovane, che si è messo in mostra in questi ultimi mesi in campionato, sarebbe pronto al grande salto in una big e il diavolo sembra essere in prima fila per accaparrarselo. Gol, assist, e personalità da vendere per il mediano che andrebbe a rinforzare un centrocampo rossonero ancora incompleto.

L’agente del giocatore recentemente intervenuto a Sportitalia ha infatti parlato del suo futuro, ammettendo che il giovane è pronto adesso al grande passo: “Sarà un passo importante, sono certo lo farà“.

Milan, rinforzo importante a centrocampo: può arrivare a giugno

Sono due le contendenti principali per Lewis Ferguson, Juventus e Milan. Lo ha riportato nel scorse ore Tuttomercatoweb, che ipotizza dopo le parole del suo agente l’addio dal Bologna già nel prossimo giugno. Sul classe 1999 ci sarebbero tante big, ha detto lo stesso procuratore, nonostante a gennaio non si sia fatta avanti alcuna squadra ma più per volontà del Bologna di trattenerlo e provare a dare continuità alla buona serie di risultati.

“È un giocatore che come ha spiegato Thiago Motta, è capace di coprire in maniera importante più posizioni del campo e questa è sicuramente una qualità importante per un ragazzo di 24 anni” ha detto il suo agente, che poi ammette sul suo futuro: “Sono certo che farà il grande passo in una big“.

Milan in pole per Ferguson: la strategia di Furlani per strapparlo al Bologna

Qualità, fiuto del gol, ma anche tanta personalità. Il 24enne scozzese capitano del Bolgona ha dimostrato soprattutto in questa stagione di essere pronto per una grande. Un profilo che inizia a fare gola a tante big della Serie A, che starebbero secondo l’agente di Ferguson iniziando a preparare l’attacco.

In pole rimane il Milan, molto interessato al centrocampista, ma anche la Juventus che in mezzo al campo interverrà sicuramente a fine stagione. Furlani vorrebbe strapparlo al Bolgona che però dal canto suo non sarà disposta a fare sconti. La valutazione del giocatore si aggira intorno ai 20 milioni di euro.