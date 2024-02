Napoli, De Laurentiis tenta l’impresa: ‘Offerta gigantesca’ | Dita incrociate per i tifosi

L’offerta del Napoli per il big fa ancora sperare i tifosi, De Laurentiis tenta il tutto per tutto: cifra da capogiro

Nella frenetica danza del calciomercato, ogni movimento può suscitare grandi sorprese. In questo senso il Napoli, molto attivo nella finestra del mercato invernale, è intenzionato ancora a rinforzarsi e il presidente De Laurentiis starebbe tentando di tutti pur di convincere il giocatore a vestire azzurro.

Un’impresa, più che una trattativa, quella per il centrocampista, che secondo alcune fonti avrebbe già deciso la sua prossima destinazione, mentre i tifosi del Napoli incrociano le dita. Non è stata posta ancora alcuna firma, e De Laurentiis pare ci abbia provato fino all’ultimo per convincerlo.

Intanto dal punto di vista tecnico nelle scorse ore per il centrocampista è arriva una decisione chiave, da parte del suo club attuale. Ma il futuro potrebbe anche essere lontano da Napoli. In questi giorni inoltre sono state rese note le cifre del possibile affare, con la società partenopea intervenuta per rettificare dopo una fuga di notizie inesatte.

Napoli, ultimo sforzo per convincere il centrocampista

E’ ancora Piotr Zielinski a far parlare di se in queste ore. Il centrocampista polacco potrebbe lasciare il Napoli al termine della stagione, visto il contratto in scadenza, per unirsi all’Inter ma gli azzurri hanno continuato a provarci fino all’ultimo. Secondo quanto riferito in un primo momento da Radio Kiss Kiss, il Napoli avrebbe offerto un biennale dal valore di 2,5 milioni di euro annui per convincerlo a restare.

Cifra poi non confermata dalla società, che avrebbe invece contattato la redazione per rettificare. L’emittente ha successivamente rettificato questa informazione, sostenendo che l’offerta fosse in realtà di quasi 5 milioni di euro all’anno. Questa discrepanza nelle cifre ha alimentato ulteriori speculazioni sul futuro di Zielinski e ha sollevato domande su quale potrebbe essere il suo destino finale.

Zielinski: Inter a un passo

Mentre il Napoli sembrava inizialmente desideroso di trattenere il giocatore offrendogli un contratto rinnovato, l’interesse dell’Inter potrebbe aver cambiato le carte in tavola. Inoltre nella conferenza stampa pre Napoli-Verona, Aurelio De Laurentiis ha praticamente liquidato il calciatore, affermando che con tutta probabilità a luglio avrebbe lasciato i campioni d’Italia. Il polacco infatti non è nemmeno stato inserito nella lista per la Champions League, in vista degli ottavi di finale contro il Barcellona.

Il destino di Zielinski sembra essere tinto di nerazzurro, con Marotta che avrebbe messo sul tavolo una cifra che si aggira intorno ai 3,5 milioni di euro a stagione e un contratto fino al 30 giugno 2027 – compenso simile a quello attualmente percepito dal centrocampista a Napoli. Fondamentale, secondo queste ultime informazioni dunque, sarebbe stata la volontà del giocatore di spostarsi a Milano.