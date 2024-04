Scandalo in Premier League, due calciatori arrestati con l’accusa di stupro: polizia nel centro d’allenamento

Come riportato dal The Sun, La polizia ha fatto irruzione nel campo d’allenamento di una squadra del massimo campionato inglese per interrogare due calciatori che successivamente sono stati poi tratti in arresto con le accuse di aggressione, violenza sessuale e favoreggiamento allo stupro.

Lo stupro sarebbe avvenuto nella notte di venerdì 19 aprile dopo l’interrogatorio uno dei calciatori, accusato di aggressione e favoreggiamento di cui al momento si sa solo che ha 19 anni, è stato lasciato libero di far rientro a casa dove qualche ora più tardi è stato tratto in arresto. Entrambi, sono stati rilasciati su cauzione in attesa di ulteriori indagini riguardo alle accuse di stupro denunciate dalla vittima poche ore dopo l’accaduto.