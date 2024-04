Al-Khelaifi (pres. Psg): «Superlega? Ho detto a Laporta di smetterla con quest’idea»

Dopo il consiglio dell’European Club Association tenutosi a Madrid in mattinata, il presidente dell’associazione e del PSG Nasser Al-Khelaifi è intervenuto ai microfoni di Marca esprimendosi soprattutto sul progetto Superlega. Specificando soprattutto la sua idea a rigurado.

«Per me la Superlega non esiste. Ho detto a Laporta di smetterla con questa stupida idea. La Champions League è la miglior competizione per club del mondo. L’hanno giocata, ci siamo affrontati nei quarti di finale. Confido che si fermi presto, perché non ha senso. Francia? Sono felice che l’intero campionato stia migliorando. Siamo club di campionato e questo è ciò che è veramente importante che i campionati capiscano. I conflitti in Spagna non giovano a nessuno, tutti saranno danneggiati e spero che ci sia unità delle parti interessate al calcio spagnolo. Sarà positivo anche per il calcio europeo. In questo senso sono anche orgoglioso di avere due membri spagnoli nel Consiglio dell’ECA (Atlético e Real Sociedad), vuol dire che il campionato spagnolo e i suoi club sono molto importanti».