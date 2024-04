Liga, Tebas: «Goal Line Technology? Non vale la pena investire quei soldi»

Il presidente della Liga, Javier Tebas, ha parlato ai microfoni di Expansion per esprimere la sua opinione sulle nuove tecnologie. In particolar modo, il presidente, ha parlato della “Gol Line Tecnology” definendola poco utile ai fini del gioco.

«Con il VAR, il 99% delle giocate può essere risolto. Goal Line Technology? Non è una tecnologia perfetta e questa è la prima ragione, ma non è solo questo. Nel corso di una stagione i ‘gol fantasma’ capitano in tre o quattro occasioni, e se si aggiunge che non è perfetto e il costo è molto alto per l’uso che gli viene dato. Non vale la pena investire 5-6 milioni di euro per introdurla. Possibilità di vedere delle partite della Liga al di fuori della Spagna? Penso che potrebbe essere nella stagione 2025/26. La partita ufficiale negli Stati Uniti rafforzerà la nostra posizione nel mercato nordamericano, che è il secondo per la Liga dopo la Spagna. Ci sono altri campionati molto competitivi in arrivo, quindi non possiamo fare sempre lo stesso perché ci supererebbero».