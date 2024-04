Nuovo scandalo in Premier: arrestati per stupro due calciatori 19enni

Come riferito dal “The Sun” due 19enni che giocano in Premier League sarebbero stati arrestati venerdì con l’accusa di stupro e poi rilasciati su cauzione in attesa di ulteriori indagini.

I due giocatori sono compagni di squadra e al momento non sarebbero stati sospesi.

Secondo quanto appreso dai media britannici, lo stupro sarebbe avvenuto venerdì sera, con la presunta vittima che avrebbe denunciato l’accaduto poche ore dopo alla polizia. Gli inquirenti si sarebbero mossi subito:

“La polizia ha arrestato due uomini in seguito ad una denuncia per stupro – ha detto al Sun un portavoce della polizia -. Un 19enne è stato arrestato per aggressione e complicità in uno stupro. Un secondo 19enne è stato rilasciato con l’accusa di stupro. Entrambi sono stati rilasciati su cauzione”. Uno dei due giocatori sarebbe addirittura stato raggiunto dagli inquirenti nello stadio della squadra in cui gioca, interrogato prima sul posto alla presenza di un impiegato del club e poi trasportato in centrale. Avrebbe passato la notte in carcere prima di essere interrogato di nuovo e rilasciato su cauzione. L’altro 19enne sarebbe stato arrestato il giorno successivo. Il club ha detto al Sun che “la questione ora è nelle mani della polizia e non possiamo commentare oltre”.