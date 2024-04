Coppa Italia: l’Atalanta conquista la finale, Fiorentina sconfitta 4-1

Nella serata di ieri, la Juventus è riuscita a guadagnare la finale di Coppa Italia eliminando nella doppia sfida la Lazio di Tudor. Al “Gewiss Stadum” è terminata la sfida per decretare la seconda finalista: tra Atalanta e Fiorentina. All’andata è stato Mandragora ha segnare il gol che dell’1-0 per la viola.

Nella prima frazione di gioco, l’Atalanta mette immediatamente le cose in chiaro: Koopmainers all’ 8′ con un sinistro ad incrociare, imbuca l’estremo difensore viola. Al 12’ è sempre la “dea” a mettersi in mostra, Scamacca scarica un destro secco imparabile sotto la traversa, poi annullato dal Var. Poche, pochissime occasioni per la Fiorentina che fatica a creare occasioni da rete, infatti è di nuovo l’Atalanta al 34’ a sfiorare il gol in ripartenza con De Ketelaere che spara di poco a lato.

Nella seconda frazione di gioco succede di tutto. La Fiorentina rimane in 10 uomini, dopo l’espulsione di Milenkovic per un intervento su Scamacca, e al 67’ Martinez Quarta di testa realizza il gol del pareggio della viola. La “dea” però non molla e Scamacca realizza al 74’ un gol bellissimo: giravolta volante dopo il tocco di testa di De Ketelaere e 2-1 che rimette in parità tutto. Gli uomini di Gasperini grazie a Lookman al 94′ segnano la rete del 3-1, prima del gol finale di Pasalic al 99′, che regala la finale contro la Juventus.