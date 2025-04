Catanzaro-Palermo 1-3. I “Top e Flop” del match

Colpo esterno del Palermo che sbanca 1-3 il “Ceravolo” e si rilancia in zona playoff. Si mette subito in discesa per i rosanero: Bonini al 9’ sbaglia porta e segna lo 0-1. Il Palermo domina il primo tempo trovando il raddoppio al 26’ sull’asse Brunori-Segre. Nella ripresa, il Catanzaro accorcia con Biasci al 57’, ma è Le Douaron sul finale a chiudere il match sull’1-3. Di seguito i “Top e Flop” targati Ilovepalermocalcio.com:

TOP

BRUNORI: gara stupefacente del capitano rosanero, che nel nuovo ruolo da trequartista sembra aver trovato una nuova dimensione. Mette la sua in occasione della prima rete, mentre serve un assist al bacio per Segre in occasione dell’1-2. Poi una prestazione totale in entrambe le fasi di gioco.

SEGRE: mette dentro una rete pesantissima nella prima frazione di gioco. Poi tanto dinamismo e aiuto in fase difensiva.

CECCARONI: prestazione impeccabile per il difensore ex Venezia. Mette una pezza fondamentale su Pontisso all’85’ che difende il risultato.

GOMES: altra gara di livello per il centrocampista francese. Non perde mai il possesso e le scelte fatte sono sempre quelle corrette.

FLOP

PIEROZZI: gara opaca dell’esterno rosanero. Spinge poco in fase offensiva, subendo le avanzate di Quagliata.