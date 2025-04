Catanzaro-Palermo, Dionisi: «Vittoria meritata, ma il campionato non è finito»

Al termine della vittoria per 3-1 contro il Catanzaro, Alessio Dionisi si è presentato in conferenza stampa con grande lucidità, sottolineando gli aspetti positivi della prestazione e i margini di miglioramento del Palermo.

«Partiamo da un presupposto: venire a Catanzaro e pensare di fare una partita tutta nella loro metà campo senza soffrire è impossibile. Stanno facendo molto bene, in casa hanno costruito due terzi dei loro punti. Siamo una squadra in crescita, ma non uno schiacciasassi: i risultati lo dimostrano. Sicuramente abbiamo dato segnali di maturità, ma dobbiamo continuare a crescere: il campionato non è finito e il nostro obiettivo non è ancora raggiunto».

Dionisi si è soffermato anche sulla gestione dei cambi, spesso oggetto di critiche nei momenti difficili della stagione: «I cambi? Oggi sono stati importanti e hanno dato risposte positive, ma non si può giudicare solo dopo. Sono sempre pensati in base a ciò che serve alla squadra e a quanto si vede durante la settimana. È facile dire se sono giusti o sbagliati a posteriori, ma dietro c’è sempre lavoro. Oggi chi è entrato ha fatto bene: Verre, Ranocchia e Le Douaron hanno portato freschezza e qualità in un momento chiave».

Particolare soddisfazione da parte del tecnico per la reazione della squadra dopo il gol del 2-1: «La squadra è rimasta dentro la partita. Non si è disunita, ha saputo soffrire e resistere senza subire il contraccolpo psicologico. In passato ci era capitato di perdere lucidità dopo aver subito gol, oggi invece siamo stati compatti e abbiamo rischiato poco, se non in un episodio su rimpallo. Questo è un segnale importante».

Sul peso offensivo mostrato a Catanzaro, Dionisi ha detto: «Il nostro peso offensivo è stato importante. I gol sono arrivati da azioni ben costruite, con inserimenti e qualità. Sono contento per Le Douaron, che si è fatto trovare pronto nonostante abbia trovato poco spazio finora. Così come per Verre, che ha costruito splendidamente l’azione del terzo gol. Quando si difende bene, si può anche ripartire e far male come abbiamo fatto oggi».

Dionisi, pur evidenziando il valore del successo, ha invitato tutti a restare concentrati: «Oggi è stata una buona risposta, ma dobbiamo rimanere umili. Gli episodi a volte ti sorridono, altre no. Sta a noi restare sempre dentro la partita, come abbiamo fatto oggi dal primo all’ultimo minuto».