Serie D, Girone I: Siracusa e Reggina non sbagliano. La promozione si gioca all’ultimo respiro. La classifica aggiornata

Nel Girone I di Serie D il verdetto promozione è ancora tutto da scrivere. Nella 33ª e penultima giornata, sia Siracusa che Reggina fanno il loro dovere, conquistando tre punti pesanti e mantenendo immutato il distacco di un solo punto in classifica.

Gli aretusei si impongono con un secco 3-0 sulla Vibonese, chiudendo i conti già nel primo tempo. Gli amaranto rispondono con un convincente 3-1 ai danni del Castrumfavara, con tre gol segnati nei primi 21 minuti di gioco. La situazione in vetta, quindi, resta invariata: Siracusa primo a 75 punti, Reggina a quota 74.

Tutto si deciderà domenica prossima, 4 maggio: il Siracusa sarà ospite dell’Igea Virtus, mentre la Reggina farà visita alla Sancataldese.

Lotta salvezza ancora apertissima

In coda, grande equilibrio. A eccezione di Favara e Sant’Agata, che escono sconfitte, le altre dirette concorrenti per la salvezza conquistano un punto a testa. La Sancataldese, grazie allo 0-0 di Acireale, centra la matematica salvezza, mentre per le altre sarà decisiva l’ultima giornata: sei squadre sono ancora in lotta tra playout e permanenza diretta.

Risultati Serie D girone I, 33ª giornata

Domenica 27 aprile

Ore 15.00

Acireale-Sancataldese 0-0

Enna-Locri 1-1

Licata-Pompei 3-0

Paternò-Sambiase 1-1

Reggina-Castrumfavara 3-1

Sant’Agata-Scafatese 1-3

Siracusa-Vibonese 3-0

Ore 16.00

Ragusa-Igea Virtus 3-1 (in corso)

Riposa: Nissa

Classifica Serie D girone I

Siracusa 75

Reggina 74

Scafatese 62

Sambiase 54*

Vibonese 49

Nissa 43

Paternò 43

Pompei 38

Igea Virtus 37

Ragusa 35

Sancataldese 35

Acireale 33

Enna 32

Castrumfavara 30

Licata 28

Sant’Agata 24

Locri 23

Akragas (ritirata)