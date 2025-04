Serie A: successi pesanti per Fiorentina e Roma, Inter ko. Al “Franchi” si sogna l’Europa. La classifica aggiornata

Una domenica intensa in Serie A, con due vittorie importanti nelle zone alte della classifica.

Al “Franchi”, la Fiorentina si aggiudica il derby toscano battendo 2-1 l’Empoli: decisivi i gol nel primo tempo di Adli e Mandragora, autore di una splendida rovesciata. L’Empoli ha provato a riaprire la partita con la rete di Fazzini nella ripresa, ma la squadra di Italiano ha resistito alla pressione finale, conquistando tre punti fondamentali nella corsa europea.

A sorpresa cade invece l’Inter, battuta 1-0 dalla Roma.

Decisiva la rete di Soulé nella prima frazione, con i giallorossi di Ranieri capaci di soffrire e difendere il vantaggio fino al triplice fischio, nonostante le proteste finali per un contatto dubbio in area tra N’Dicka e Bisseck non sanzionato dall’arbitro. Una sconfitta pesante per l’Inter, che ora rischia di complicare sia la corsa scudetto che il cammino europeo, mentre la Roma rilancia le proprie ambizioni.

Ecco la classifica aggiornata:

Napoli – 71 punti

Inter – 71 punti

Atalanta – 64 punti

Bologna – 60 punti

Roma – 60 punti

Juventus – 59 punti

Lazio – 59 punti

Fiorentina – 59 punti

Milan – 54 punti

Torino – 43 punti

Como – 42 punti

Udinese – 42 punti

Genoa – 39 punti

Verona – 32 punti

Parma – 31 punti

Cagliari – 30 punti

Lecce – 26 punti

Venezia – 25 punti

Empoli – 25 punti

Monza – 15 punti