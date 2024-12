Catania-Sorrento, striscione degli etnei contro dirigenza: “Fate grande questa maglia o via dalla città”

In questi istanti, Catania e Sorrento sono in campo al Massimino per il turno valido per il campionato di Serie C Girone C. Tuttavia, il clima tra i tifosi etnei non è dei più sereni. Proprio per questo motivo, la Curva rossoblù ha esposto uno striscione rivolto alla dirigenza: “La pazienza è finita tempo fa, fate grande questa maglia o via dalla città”. Questo pomeriggio, sugli spalti del Massimino, è presente anche il presidente del Catania, Rosario Pelligra.

