Serie B: Bellemo la sblocca, è 0-1 tra Cremonese e Sampdoria all’intervallo

Termina il primo tempo del match di Serie B tra Cremonese e Sampdoria. Gara delicata per entrambe le formazioni, sia i grigiorossi che i blucerchiati arrivano da due pareggi poco utili ai fini della classifica e sono alla ricerca dei tre punti. Tante le occasioni in favore dei padroni di casa, con Bonazzoli che si divora diverse possibilità importanti. A passare in vantaggio sono però i blucerchiati: un regalo da parte della Cremonese che pasticcia in difesa e regala la sfera Bellemo che al 27′ da pochi passi non sbaglia.

