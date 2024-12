Serie B: Cremonese e Sampdoria si dividono la posta, allo “Zini” termina 1-1. La classifica aggiornata

Termina il match di Serie B tra Cremonese e Sampdoria. Gara delicata per entrambe le formazioni, sia i grigiorossi che i blucerchiati arrivano da due pareggi poco utili ai fini della classifica e sono alla ricerca dei tre punti. Tante le occasioni in favore dei padroni di casa, con Bonazzoli che si divora diverse possibilità importanti. A passare in vantaggio sono però i blucerchiati: un regalo da parte della Cremonese che pasticcia in difesa e regala la sfera Bellemo che al 27′ da pochi passi non sbaglia. Nella ripresa, i grigiorossi alzano i giri del motore e trovano il pari grazie al mancino dell’ex rosanero Franco Vazquez.

CLASSIFICA

Sassuolo 43

Spezia 37

Pisa 37

Juve Stabia 28

Cremonese 26

Cesena 25

Bari 24

Catanzaro 23

Modena 23

Carrarese 23

Mantova 22

Palermo 21

Brescia 21

Reggiana 18

Salernitana 18

Sampdoria 19

Südtirol 17

Cittadella 17

Frosinone 16

Cosenza 16**

* una partita meno

** quattro punti in meno.