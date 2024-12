Bari-Sudtirol, El Kaouakibi: «Il cambio allenatore non è mai un momento bello»

AL termine della sfida tra Bari e Sudtirol, è intervenuto il centrocampista del Sudtirol El Kaouakibi per commentare la sfida ma anche il cambio tecnico.

«Gol? Il gol è stato importantissimo per la squadra. Ci siamo andati vicini in diverse occasioni. Sono felicissimo, per me ma soprattutto per la squadra. Aspettavamo questa vittoria da tempo, è arrivato su un campo difficile e contro una squadra forte. Ho messo a segno due gol importanti, sono felice quando riesco ad aiutare la squadra. Il San Nicola è uno degli stadi con più storia in Italia, segnare qui è stato bellissimo. Soprattutto farlo alla fine. Vittoria? Eravamo reduci da un periodo complicato, in cui le cose non giravano per il verso giusto. Nonostante tutto siamo rimasti uniti e la vittoria contro il Bari è la giusta ricompensa. Il cambio di allenatore? Non è mai un momento bello. A pagare sono sempre i tecnici, ma noi nello spogliatoio sapevamo di dover fare di più. Potevamo fare di più. Chiaramente il doppio cambio in panchina a noi è dispiaciuto. Dovevamo però proseguire e adesso siamo felici che le cose stiano andando diversamente».