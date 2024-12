Pari tra Cremonese e Samp, Semplici: «Gara di caratteriale ma sul piano del gioco serve molto di più»

Dopo il pareggio per 1 a 1 ottenuto in casa della Cremonese, il tecnico della Sampdoria, Leonardo Semplici, ha parlato in conferenza stampa. Di seguito un estratto delle sue parole:

«In una settimana abbiamo affrontato due squadre con valori diversi dal nostro, attualmente (settimana scorsa 0-0 con lo Spezia, ndr). Con pochi allenamenti effettuati. Di buono c’è il punto che portiamo a casa, chiaro che devo chiarirmi un po’ le idee. Ho usato anche la partita di Coppa Italia per capire chi può darmi più garanzie. Elogio la squadra a livello caratteriale, ma sul piano del gioco serve fare molto di più. Ci manca ancora il coraggio, manca spensieratezza. Bisogna trovarla dai risultati. Sono le cose che noto di più. Sto cercando di lavorare sotto l’aspetto psicologico e mentale, quando si gioca contro la Samp è chiaro che tutti vogliono fare la partita della vita, considerando il passato glorioso della società. La squadra ora non è spensierata, ma dal punto di vita caratteriale qualche mattoncino l’abbiamo messo e speriamo di arrivare al 31 dicembre con i migliori risultati. Poi valuteremo con il mercato e negli allenamenti cosa può farci competere in modo migliore».