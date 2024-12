La Cremonese pareggia con la Samp, Stroppa: «La miglior prestazione stagionale, c’è rammarico»

Al termine di Cremonese-Sampdoria, posticipo della 18esima giornata di Serie B, Giovanni Stroppa, allenatore grigiorosso, ha parlato in conferenza stampa:

«È stata la miglior prestazione fino ad oggi. Mi prendo tutto quello che di buono la squadra ha fatto: 34 tiri. Nel calcio di oggi non credo succeda spesso, abbiamo tenuto il dominio del campo, non abbiamo concesso nulla contro una squadra comunque forte. Esco con rammarico, ovviamente. Con la Reggiana siamo stati indecifrabili, a Cittadella è arrivato un pareggio importante per iniziare qualcosa di positivo e oggi gli applausi della gente testimoniano che la squadra ha fatto il possibile. Non vorrei andare a pensare in modo negativo, consentitemi questo. Per me la più bella prova della stagione per carattere, per il modo in cui la squadra si è espressa. Non abbiamo concesso nulla, i difensori sono stati bravissimi sugli attaccanti degli altri. Loro buttavano la palla lunga per le punte, ogni tanto ci sta correre all’indietro. Subito un match tra tre giorni? Mi auguro che questa partita ci dia una spinta, quella qualità mentale che a questa squadra è mancata negli ultimi tempi. Ben venga giocare una partita così importante fra tre giorni».