Cesena sconfitto dalla Juve Stabia, Mignani: «In certi campi serve più furore. Risultato giusto»

Oggi pomeriggio il Cesena ha perso 1 a 0 in casa della Juve Stabia. Il sito ufficiale dei bianconeri ha riportato le parole di mister Michele Mignani rilasciate al termine del match:

«Penso che oggi sia mancato il furore agonistico e il primo tempo non abbiamo fatto bene: loro sono entrati con più furore rispetto a noi e questa è una cosa che ci deve fare riflettere, perché non è possibile e non deve accadere. È vero che noi abbiamo determinate caratteristiche, ma quando si viene a giocare su certi campi, che sono campi di Serie B, bisogna contrapporsi con la stessa forza, la stessa energia e la stessa voglia di vincere i duelli. Nel primo tempo secondo me siamo mancati proprio in questo aspetto, mentre nella ripresa siamo cresciuti magari non creando tanto, ma siamo rimasti in partita ed alla fine, seppur in inferiorità numerica, abbiamo creato dei pericoli».

«Dispiace molto e – prosegue Mignani – soprattutto dispiace per la nostra gente, che anche oggi è venuta qui numerosa, però in questo momento evidentemente qualcosa ci manca e dobbiamo lavorare di più per migliorare. Si riparte come sempre, è ovvio che con una sconfitta fa più male però dobbiamo capire velocemente che noi dobbiamo essere sempre al 110%, perché quando non lo siamo e pensiamo diversamente perdiamo le partite. La cosa che dispiace di più è di non riuscire a raccogliere punti in trasferta: in altre occasioni ho detto che ritenevo meritassimo, ma oggi credo che la sconfitta tutto sommato sia giusta, nonostante la squadra ci abbia provato fino alla fine».