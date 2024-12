Mantova-Frosinone, Partipilo: «Il campionato è lungo, non guardiamo la classifica»

Al termine della sfida persa dal Frosinone in casa del Mantova, è intervenuto il calciatore dei ciociari Partipilo che ha commentato la sfida:

«Il primo tempo non è tutto da rivedere perché prima del gol del Mantova abbiamo avuto delle occasioni molto importanti che non abbiamo concretizzato. Anche dopo l’1-0 abbiamo preso un palo, poi abbiamo subito secondo e terzo gol e lì la partita si è indirizzata. Ancora mancano tante partite, il campionato è lungo. Non guardiamo la classifica, pensiamo a lavorare giorno dopo giorno e solo con questo possiamo tirarci fuori da questa situazione. Dobbiamo continuare a lavorare perché con il mister abbiamo iniziato un percorso di crescita, questi sono incidenti di percorso. Dobbiamo continuare su questa strada, perché le prestazioni sono buone».