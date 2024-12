Catanzaro-Spezia, attimi di paura in tribuna: aggredita dirigenza ospite

Come riportato da calciospezia.it, attimi di paura al Ceravolo a margine della sfida tra Catanzaro e Spezia. Al termine del match circa una cinquantina di tifosi giallorossi hanno circondato Philip Platek, Stefano Melissano, Andrea Gazzoli e Nicolò Peri nella tribuna dell’impianto, aggredendoli verbalmente in modo pesante. Gli steward in quel momento non erano presenti, ma l’intervento delle forze dell’ordine ha impedito che il tutto sfociasse in una rissa, scortando i quattro membri della dirigenza bianonera negli spogliatoi.

Continue Reading