Serie B: Floriani regala la vittoria alla Juve Stabia contro il Cesena. La classifica aggiornata

La Juve Stabia supera il Cesena per 1-0 nel posticipo della 18ª giornata di Serie A, conquistando tre punti preziosi e consolidando il quarto posto in classifica con 28 punti. Il gol decisivo è stato segnato da Floriani al 21’ del primo tempo. Per il Cesena, che resta fermo a 25 punti insieme alla Cremonese (con una gara in meno), la partita si complica ulteriormente nel finale con l’espulsione di Ceesay.

Formazioni iniziali

JUUVE STABIA (3-4-2-1): Thiam; Ruggero, Varnier, Bellich; Floriani Mussolini (42’ st Baldi), Pierobon (42’ st Zuccon), Leone, Fortini (21’ st Rocchetti); Piscopo (29’ st Meli), Candellone; Adorante (29’ st Artistico).A disposizione: Matosevic, Signorini, Di Marco, Gerbo, Piovanello.Allenatore: Pagliuca.

CESENA (3-4-2-1): Klinsmann; Curto, Prestia (14’ st Ciofi), Mangraviti; Ceesay, Calò, Francesconi (36’ st Bastoni), Donnarumma (20’ st Celia); Berti (14’ st Kargbo), Antonucci (20’ st Van Hooijdonk); Tavsan.A disposizione: Pisseri, Chiarello, Mendicino, Saber, Adamo, Piacentini, Pieraccini.Allenatore: Mignani.

Marcatori: 21’ pt Floriani Mussolini (J).Arbitro: Federico Dionisi di L’Aquila.

Note: Espulso Ceesay (C). Ammoniti Candellone (J), Fortini (J), Thiam (J), Celia (C), Bastoni (C).

La vittoria permette alla Juve Stabia di restare in piena corsa playoff, mentre il Cesena dovrà reagire nel prossimo turno per non perdere ulteriore terreno.

Di seguito, la classifica aggiornata quando manca solo una gara al termine del turno:

Sassuolo 43

Spezia 37

Pisa 37

Juve Stabia 28

Cremonese 25*

Cesena 25

Bari 24

Catanzaro 23

Modena 23

Carrarese 23

Mantova 22

Brescia 21

Palermo 21

Reggiana 18

Salernitana 18

Sampdoria 18 *

Südtirol 17

Cittadella 17

Frosinone 16

Cosenza 16**

* una partita meno

** quattro punti in meno.