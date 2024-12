Bari: ripresa la preparazione in vista del Palermo, il report

Dopo la sconfitta casalinga subita ieri contro il Südtirol, il Bari non si concede tregua. Il match, che si è concluso con un’esibizione poco convincente della squadra biancorossa, ha lasciato l’amaro in bocca ma ha anche spronato la squadra a voltare pagina velocemente. Clicca qui per leggere le pagelle del match.

I giocatori di Moreno Longo si sono ritrovati già questa mattina al centro sportivo per iniziare immediatamente la preparazione in vista del prossimo incontro di campionato. Giovedì 26 dicembre, infatti, il Bari sarà ospite al Renzo Barbera per affrontare il Palermo in una partita che si preannuncia carica di emozioni e sfide, con calcio d’inizio alle 18:00.

Ecco il report dell’allenamento:

“La seduta di allenamento di questa mattina è stata modulata su due distinti gruppi: chi è rimasto in campo dall’inizio contro gli altoatesini si è dedicato a lavoro di scarico tra campo, palestra e fisioterapia, mentre il resto del gruppo ha lavorato sul terreno dell’Antistadio alternando lavoro metabolico ad alta intensità ad esercitazioni tecniche e sfide a ranghi misti su porzione di campo. Per domani è in programma una seduta di lavoro mattutina”.