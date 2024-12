Serie B: Juve Stabia avanti 1-0 sul Cesena dopo i primi 45′

Nel campionato di Serie B, Juve Stabia ha concluso il primo tempo in vantaggio per 1-0 contro il Cesena, grazie a un gol di Floriano al 21′. Il giocatore, con un’azione personale decisiva, ha trovato il varco giusto per superare la difesa avversaria e insaccare la palla alle spalle del portiere del Cesena, sbloccando il risultato in una partita fino a quel momento equilibrata. La Juve Stabia cercherà di mantenere il vantaggio nella seconda metà della partita, mentre il Cesena è chiamato a reagire per cercare il pareggio.

