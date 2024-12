Bari-Sudtirol, Radunovic: «Nostro campo imbarazzante, uno dei peggiori in B»

Il portiere del Bari, Boris Radunovic, ha espresso insoddisfazione riguardo le condizioni del terreno di gioco del San Nicola, nel postpartita del match perso contro il Südtirol, evidenziando come il campo abbia influenzato negativamente la prestazione della squadra.

Ecco le sue parole:

«Non abbiamo preparato bene la partita, il campo non ci ha aiutato tantissimo: era veramente imbarazzante! Secondo me abbiamo uno dei campi peggiori in Serie B, dobbiamo sistemare questa cosa perché, per come abbiamo giocato oggi, non ci ha aiutato. Da domani iniziamo a pensare alle prossime partite, dobbiamo far qualcosa in più in allenamento e in partita. Fino ad ora abbiamo giocato meglio fuori casa perché avevamo meno pressione, forse questa pressione parte dall’anno scorso. Quando giochiamo in casa abbiamo paura di sbagliare un cross o un tiro, dobbiamo liberare la testa e andare sempre al massimo. Oggi non cerco alibi ma il campo non era adatto al nostro gioco».